Autostrade liguri, i pedaggi cancellati e le esenzioni dal 4 luglio. Toti diffida il Mit (Di sabato 4 luglio 2020) Sono giornate difficili per gli automobilisti che percorrono le Autostrade liguri. Viabilità in tilt e code chilometriche sembrano essere le costanti di questo periodo di ripresa degli spostamenti (anche turistici), a causa dei tanti cantieri che disseminano le Autostrade della Regione. Stop a pedaggio su 150 km: le tratte coinvolte Venerdì, in particolare, a causare problemi è stato il prolungamento inatteso della chiusura di un tratto della A10 Genova-Savona, ma gli ingorghi sono ormai all’ordine del giorno dall’inizio di giugno. Così, a partire da sabato 4 luglio, 150 km di autostrada saranno percorribili senza pagare il pedaggio: una decisione presa, ha spiegato Autostrade per l’Italia in un comunicato, a causa dei “rilevanti disagi sulle tratte liguri generati dalla concentrazione di attività di ispezione e manutenzione ... Leggi su quifinanza

GiovanniToti : L’assurda guerra tra #Autostrade e il Ministero dei Trasporti, che va avanti ormai da 2 anni, sta strangolando la… - GiovanniToti : Una comunicazione precisa e puntuale è doverosa in questo momento di caos sulle #autostrade, in mancanza di rispost… - sole24ore : Fuga dal porto di Genova, scappano le portacontainer cinesi. «Autostrade liguri nel caos» - tulisso : Fuga dal porto di Genova, scappano le portacontainer cinesi. «Autostrade liguri nel caos» - Marinotoma : RT @GiovanniToti: Oggi l’ennesima giornata di caos sulle #autostrade della #Liguria. A 36 ore dalla nostra ordinanza ancora nessuna rispost… -