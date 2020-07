Audace colpo dei soliti ignoti: stasera su Rai3 il film con Vittorio Gassman e Claudia Cardinale (Di sabato 4 luglio 2020) stasera su Rai3, alle 21:30, torna la grande commedia all'italiana con Audace colpo dei soliti ignoti, diretto nel 1959 da Nanni Loy, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Claudia Cardinale. Ancora un sabato di risate stasera su Rai3 dove, alle 21:30, arriva Audace colpo dei soliti ignoti, sequel del più famoso I soliti ignoti, diretto l'anno successivo da Nanni Loy che riporta sul grande schermo molti dei vecchi protagonisti. Torna la sgangherata banda di ladruncoli romani, con a capo Peppe er Pantera (Vittorio Gassman), che viene ingaggiata da Virgilio il milanese (Riccardo Garrone) per realizzare un colpo grosso a Milano: svaligiare un furgone con l'incasso del Totocalcio. Nonostante l'organizzazione apparentemente perfetta, naturalmente non tutto può filar liscio e gli improvvisati rapinatori finiscono per mettersi ancora nei guai. Visto il successo ... Leggi su movieplayer

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Audace colpo dei soliti noti: così il Senato si ridà i vitalizi [Continua su… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Audace colpo dei soliti ignoti: stasera su Rai3 il film con Vittorio Gassman e Claudia Cardinale… - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:30) L'audace colpo dei soliti ignoti (Film) #StaseraInTV 04/07/2020 #PrimaSerata #l_audacecolpodeisolitiignoti @RaiTre - GuidaTVPlus : 04-07-2020 21:30 #Rai3 Audace colpo dei soliti ignoti #Commediaall'italiana #Commedia #StaseraInTV - audacemonopoli : PRIMO COLPO AUDACE, VITO BASILE È IL NUOVO TECNICO! Il tecnico martinese lascia il campionato di Serie B per appro… -