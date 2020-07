Assembramenti ad Appiano Gentile prima di Juve-Inter: Daspo per 6 tifosi nerazzurri (Di sabato 4 luglio 2020) Lo scorso 7 marzo, alla vigilia di Juventus-Inter, circa 400 tifosi nerazzurri si erano radunati ad Appiano Gentile per incitare i propri beniamini prima di un match importante come il derby d’Italia. Erano già le prime settimane di emergenza (il lockdown in tutta Italia fu imposto due giorni dopo), tanto che quella sfida fu la penultima in assoluto prima dello stop e fu giocata a porte chiuse. Quei tifosi assembrati al centro di allenamento, però, violarono le regole legate al distanziamento sociale. Ed oggi, a quattro mesi di distanza, la Questura di Como si è espressa punendo i trasgressori con il Daspo. Sono 6 i tifosi dell’Inter sanzionati, di seguito la nota. “I tifosi si sono ammassati gli uni agli altri senza indossare i dispositivi di protezione e senza rispettare il distanziamento sociale e hanno intonato cori da stadio, alcuni dei ... Leggi su calcioweb.eu

