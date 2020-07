Legge elettorale, Pd contro Iv: incoerenti (Di venerdì 3 luglio 2020) Una polemica tanto accesa quanto inutile. Il Pd, in più dichiarazioni e interventi, ricorda a Italia viva che sei mesi fa, l’ultima volta che si era parlato di una nuova Legge elettorale, il partito di Renzi era favorevole al sistema proporzionale. Adesso i democratici vorrebbero risvegliare quel testo dal sonno della commissione e approvarlo alla camera entro agosto. O comunque prima del referendum sul taglio dei parlamentari. Potrebbe, il Pd, persino ricordare a Renzi che fu proprio la sua impuntatura … Continua L'articolo Legge elettorale, Pd contro Iv: incoerenti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

