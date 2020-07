I cioccolatini sono razzisti? Via i Moretti dai supermercati svizzeri (Di giovedì 11 giugno 2020) AGI - È razzista chiamare moretto un dolce al cioccolato che peraltro nasconde il candore di un'anima di panna? Sì, per i supermercati della Migros, nota catena svizzera, che hanno stabilito, dopo anni di polemiche e petizioni, di ritirare dagli scaffali la golosità prodotta dal 1946 dalla Dubler, azienda del Cantone dell'Argovia, nel nord del Paese, dove sono conosciuti come Mohrenkopf, 'teste di moro'. La decisione ha un impatto anche sulle rimembranze proustiane di tanti ex bambini italiani di confine che alla domenica andavano in Svizzera con mamma e papà a fare il pieno, quando ancora i prezzi erano più convenienti di quelli nostrani, e coglievano l'occasione per farsi regalare una scatola di Moretti. Che cosa sono i Moretti Avvolti in una carta dorata, che merita più attenzione della frenesia con ... Leggi su agi

