Striscia | Marco Carta contro la D’Urso a Live | spunta il fuorionda

Leggi su dilei

(Di sabato 9 maggio 2020)la Notizia svela la lite frae Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di– Non è la D’Urso. Unche racconta il dietro le quinte dello show e che sta facendo molto discutere. Nel video trasmesso dal tg satirico, il cantante si infuria con la conduttrice e con gli autori dopo aver scoperto che non verrà intervistato. Ma andiamo con ordine.era stato annunciato come ospite di– Non è la D’Urso nella puntata del 3 maggio. L’artista sarebbe dovuto intervenire per raccontare la sua vita e parlare di come sta vivendo queste settimane, segnate dalla morte dell’amatissima nonna. Qualcosa però è andato storto e, a causa del poco tempo rimasto, la D’Urso è stata costretta a modificare la scaletta dello show in corsa. L’intervista a...