Si intensifisca l’assedio alla Cina

(Di sabato 9 maggio 2020) Le relazioni tra Stati Uniti enon sono mai state così fredde dal 1989 a oggi. Esperti e analisti hanno sottolineato come la pandemia di Covid-19, anticipata dguerra dei dazi, abbia contribuito letteralmente a congelare i rapporti tra le due superpotenze del XXI secolo. A sentire le accuse, sempre più gravi, lanciate da Donald Trump e Mike Pompeo verso Pechino, il rischio è che il Dragone possa reagire provocando la controreazione di Washington. A quel punto il mondo si ritroverebbe a fare i conti con una crisi senza precedenti, che potrebbe attivare un complesso risiko di alleanze. Al momento quest’ipotesi è ancora remota. Eppure, se perfino l’influentissimo think tank cinese China Institutes of Contemporary International Relations ha stilato un rapporto come quello rivelato dall’agenzia Reuters, significa che il futuro è ...