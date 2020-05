Roma | badante picchia 81enne invalida e aspetta un’ora prima di chiamare i soccorsi

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Una triste storia di maltrattamenti e violenza domestica giunge da. La vittima è una signoradi 81 anni. La sua aguzzina la52enne. Quest’ultima, infatti, secondo le prime ricostruzioni avrebbeto ripetutamente l’anziana, arrivando perfino a lasciarla a terra priva di sensi per un’ora,di. La sua versione dei fatti non ha però convinto gli inquirenti. Dalle indagini, è emersa quindi un’altra storia, ben più drammatica. La scorsa settimana, un altro giallo ha visto come protagonisti un anziano e la sua. La versione dellanon convince Teatro della vicenda è la casa dell’anziana, residente nella zona dell’Infernetto, nella zona di Ostia. L’na era assistita da unadi 52 anni originaria dell’Europa ...