Per il virologo Perno «il branco di imbecilli sui Navigli rischia di vanificare sforzo di mesi» (Di sabato 9 maggio 2020) Per Carlo Federico Perno, virologo a capo del laboratorio di microbiologia dell’ospedale Niguarda di Milano, i giovani assembrati ai Navigli durante l’orario dell’aperitivo lo scorso 7 maggio senza mascherine o con le mascherine abbassate sul collo, sono «un branco di imbecilli. E non lo dico così tanto per dire ma lo dico come commento scientifico. È stupidità allo stato puro». LEGGI ANCHE –> L’ultimatum di Beppe Sala ai milanesi: «È il momento di incazzarsi, quelle immagini sono vergognose» In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, il virologo ha detto di temere nuovi positivi al coronavirus tra due settimane (quello che è «il periodo di incubazione del virus») anche per colpa di questi comportamenti sbagliati. «rischiano di vanificare i ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - il virologo del San Raffaele : “L’epidemia si sta svuotando e il Covid sta perdendo forza - diventerà innocuo come un raffreddore”

Messe con prenotazione online?/ Virologo Pregliasco : "Io non avrei aperto le chiese"

CORONAVIRUS: VIROLOGO PREGLIASCO, il COVID-19 RESTERA' con noi ancora per MOLTO TEMPO, ecco perché

Coronavirus e fase due: le risposte del virologo Galli alle domande di Sky TG24

Il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, in un’intervista a Sky Tg24, ha provato a chiarire alcuni dei dubbi più comuni su questa seconda fase della pandemia ...

