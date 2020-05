Morto Little Richard, pilastro del rock'n roll con la sua "Tutti Frutti" (Di sabato 9 maggio 2020) Francesca Galici Scopare un'altra voce che ha reso grande il rock'n roll: a 87 anni è Morto Little Richard, autore della hit mondiale Tutti Frutti cantata anche da Elvis Presley A 87 anni si è spento Little Richard, una una delle anime del rock and roll mondiale. A darne notizia è stato rolling Stone, che ha ripreso un comunicato del figlio dell'artista che ne ha annunciato la scomparsa senza specificarne la causa. Con la sua morte se ne va un pilastro della musica, uno dei primi visionari dello spettacolo, che con i suoi look stravaganti ha lasciato il segno nell'America conservatrice degli anni Cinquanta. Little Richard, pseudonimo di Richard Wayne Penniman, nacque a Macon nel 1932. Figlio di una cattolicissima famiglia georgiana, Little Richard è cresciuto immerso nella musica religiosa. Voce potente e acuta fin da giovanissimo, a undici anni ... Leggi su ilgiornale Little Richard è morto - addio alla leggenda di Tutti Frutti

Lutto nella musica - morto Little Richard

