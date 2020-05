Morto Little Richard, addio ad uno dei padri fondatori del rock’n’roll (Di sabato 9 maggio 2020) Si è spento a 87 anni Little Richard, musicista statunitense tra i padri fondatori del rock’n’roll. A darne notizia Rolling Stone, che ha citato una comunicazione del figlio di Richard. Le cause della morte, però, non sono ancora chiare. Richard, autore della celeberrima Tutti Frutti si chiamava Richard Danny Penniman ed è divenuto famoso per le sue performance al piano e per il suo particolarissimo stile nell’America conservatrice degli anni Cinquanta. Altri brani suoi storici sono Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly. Leggi anche: 1. La nave-ospedale della Liguria affidata da Toti all’imprenditore amico: sconsigliata dagli esperti, costosa, inquina. Ed è semi-vuota / 2. Bar e ristoranti, Conte dice sì alla riapertura anticipata ma gli scienziati frenano: “La data è il primo ... Leggi su tpi È morto Little Richard - il padrino del rock and roll

