Maraia (M5s): "Ariano Irpino rischia di tornare alla fase 1"

Tempo di lettura: 4 minuti

Ariano Irpino (Av) – L'impennata di casi al Covid-19 ad Ariano Irpino fanno suonare l'allarme. Negli ultimi due giorni i dati forniti dall'Asl di Avellino tengono in ansia l'intera comunità irpina. La situazione viene monitorata con attenzione dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Una preoccupazione testimoniata nella nota del deputato del M5s, Generoso Maraia: "Altro che zona rossa, il pericolo per Ariano è di tornare alla fase 1 se Regione e Asl continuano così – dichiara – Non si può, ancora una volta, far ricadere la colpa dell'aumento dei contagi solo sui cittadini. Ci sono stati palesi ritardi da parte di Asl e Regione, in parte recuperati ma bisogna fare in fretta per tenere il passo della fase 2. I numeri dei casi positivi ad Ariano non sono paragonabili a ...

Altro che zona rossa, il pericolo per Ariano è di tornare alla Fase 1 se Regione e Asl continuano così. Non si può, ancora una volta, far ricadere la colpa dell’aumento dei contagi solo sui cittadini.

Il deputato del M5S Generoso Maraia ha espresso tutta la sua preoccupazione per i ritardi con cui Regione e Asl stanno affrontando questa fase….

