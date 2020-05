La scissione di Forza Nuova (Di sabato 9 maggio 2020) E chi lo dice che soltanto la sinistra si scinde? Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Roberto Fiore sta passando un brutto quarto d’ora dentro Forza Nuova, abbandonata da tanti militanti secondo i quali la sua creatura si sta confondendo con la Lega di Salvini: Forza Nuova “non ha più gli attributi necessari per portare avanti la lotta contro il sistema”. Addio Roberto Fiore, firmato i militanti di mezza Italia. Nel giro di poche ore le sezioni dell’Emilia-Romagna, della Basilicata e della Puglia, del Trentino Alto-Adige e della Lombardia hanno lasciato, con un comunicato congiunto, la formazione di estrema destra fondata dall’ex leader di Terza Posizione. “Dopo anni di militanza tra le file del partito siamo costretti a prendere atto che le scelte del segretario nazionale, nei fatti, non possono più considerarsi coerenti con i ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) E chi lo dice che soltanto la sinistra si scinde? Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Roberto Fiore sta passando un brutto quarto d’ora dentro, abbandonata da tanti militanti secondo i quali la sua creatura si sta confondendo con la Lega di Salvini:“non ha più gli attributi necessari per portare avanti la lotta contro il sistema”. Addio Roberto Fiore, firmato i militanti di mezza Italia. Nel giro di poche ore le sezioni dell’Emilia-Romagna, della Basilicata e della Puglia, del Trentino Alto-Adige e della Lombardia hanno lasciato, con un comunicato congiunto, la formazione di estrema destra fondata dall’ex leader di Terza Posizione. “Dopo anni di militanza tra le file del partito siamo costretti a prendere atto che le scelte del segretario nazionale, nei fatti, non possono più considerarsi coerenti con i ...

