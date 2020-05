David di Donatello 2020, i vincitori invisibili senza l'onore del collegamento (Di sabato 9 maggio 2020) David di Donatello 2020, dopo i complimenti per i vincitori, arriva il momento di dare i voti alla prima cerimonia da remoto e per molti il giudizio si fa più severo per un paradosso di fondo, stonato se si pensa ai contenuti del messaggio “inaugurale” di Mattarella e a parecchi dei discorsi di ringraziamento. Se in molti, a partire dal nostro Presidente, hanno voluto comunicare la propria solidarietà a professionisti del cinema e maestranze, proprio questi sono risultati (di fatto) tagliati fuori dalla diretta, ridotti a meri nomi e cognomi su dei cartelloni, senza l'onore (e il piacere) di un collegamento audio o video, senza speech e possibilità di mandare un messaggio a pubblico e colleghi. Eppure, come si è continuato a sottolineare per tutta la serata, sono carne, linfa, tessuto connettivo del cinema quanto registi, attori e perfino ... Leggi su gqitalia Cinema - i David di Donatello 2020 parlano napoletano : premi a Golino - Braucci e Santella

Diodato vince il David di Donatello per Che Vita Meravigliosa come Miglior Canzone Originale

