Coronavirus: i morti in Svezia senza le chiusure (Di sabato 9 maggio 2020) La Svezia non ha chiuso il paese durante l’emergenza Coronavirus. Con la strategia di «mitigazione dolce» il tasso di mortalità è 291 persone ogni milione di persone In Danimarca è 87, in Finlandia 45 e in Norvegia 38. Il Corriere della Sera spiega oggi che facendo il confronto con i Paesi nordici vicini, il dato svedese peggiora in ogni ambito: il numero di morti ha raggiunto 2.941 su 23.918 casi, ma se lo rapportiamo alla popolazione e lo confrontiamo con il dato di Finlandia, Norvegia e Danimarca vediamo come in Svezia i morti siano moltissimi. Il numero di casi è anche il più alto per popolazione rispetto agli altri Paesi e non è dovuto al numero di tamponi fatti, anzi, la Svezia fa meno test di tutti, quindi il numero di casi potrebbe essere molto più alto. Di recente Anders Tegnell, l’epidemiologo a capo ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : 243 morti - lombardo un caso su due

Coronavirus - tutte le notizie della notte : quasi 4 milioni i casi nel mondo. Negli Usa 1600 morti in 24 ore

Coronavirus - 270mila morti in tutto il mondo. Usa - positiva la portavoce di Mike Pence. La regina Elisabetta parla di nuovo alla nazione (Di sabato 9 maggio 2020) Lanon ha chiuso il paese durante l’emergenza. Con la strategia di «mitigazione dolce» il tasso di mortalità è 291 persone ogni milione di persone In Danimarca è 87, in Finlandia 45 e in Norvegia 38. Il Corriere della Sera spiega oggi che facendo il confronto con i Paesi nordici vicini, il dato svedese peggiora in ogni ambito: il numero diha raggiunto 2.941 su 23.918 casi, ma se lo rapportiamo alla popolazione e lo confrontiamo con il dato di Finlandia, Norvegia e Danimarca vediamo come insiano moltissimi. Il numero di casi è anche il più alto per popolazione rispetto agli altri Paesi e non è dovuto al numero di tamponi fatti, anzi, lafa meno test di tutti, quindi il numero di casi potrebbe essere molto più alto. Di recente Anders Tegnell, l’epidemiologo a capo ...

stanzaselvaggia : Sarebbe interessante che oltre i numeri (222 morti solo ieri) qualcuno in Lombardia ci fornisse qualche informazion… - WRicciardi : Coronavirus, Svezia senza lockdown. Molti morti: «Siamo stupiti» - Corriere : Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio - venti4ore : Torino inchiesta sui morti nelle rsa per Coronavirus una settimana fascicoli raddoppiati - antoninobill : Coronavirus, i dati: altri 234 morti, superate le 30mila vittime. Trend del contagio stabile, la metà dei nuovi cas… -