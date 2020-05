Conte, una "strana" fiducia. Sondaggio Ipsos: Salvini+Meloni, binomio vincente (Di sabato 9 maggio 2020) Se il gradimento nei confronti del governo scende inesorabilmente, la popolarità di Giuseppe Conte ha una nuova impennata. Almeno secondo il Sondaggio della Ipsos di Nando Pagnongelli, secondo cui il premier raccoglie il 65% dei consensi: una cifra enorme, fuori da ogni logica se si considerano la gestione dilettantesca della fase 2, le polemiche con i lavoratori rimasti esclusi dalle riaperture e la crisi economica che diventa ogni giorno più pressante. In questo scenario Conte dovrebbe essere in caduta libera, invece secondo il Sondaggio Ipsos ha ancora una certa presa su due terzi degli italiani. Alle sue spalle, però, il centrodestra continua a crescere a scapito di Pd e M5S: Giorgia Meloni (36) e Matteo Salvini (31) non solo completano il podio dei leader più graditi, ma insieme superano anche il premier stesso. Per quanto riguarda i partiti, sia la ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - esperti ONU : “Le misure di contenimento non siano una scusa per la privazione illegale della libertà”

