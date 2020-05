Conte cauto sul Mes | deciderà il Parlamento Mattarella | unità sulle

Leggi su agi

(Di sabato 9 maggio 2020) L'Italia resta "prudente" su un eventuale impiego del Mes per l'emergenza coronavirus e a decidere "se convenga attivare o meno tale linea sarà il": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un'intervista a Euractiv.it all'indomani del via libera dell'Eurogruppo a questo strumento. "Il pacchetto comprensivo di Bei, Sure e Mes è un passo importante verso una condivisione dei costi della pandemia tra Paesi Ue e per una strategia di rilancio comune", ha osservato il premier. "Tuttavia", ga aggiunto, "è ancora insufficiente. Il rafforzamento delle garanzie di Bei e l'introduzione di Sure – uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione – proposto e sostenuto in passato dall'Italia sono decisioni che sosteniamo con convinzione". Sulla nuova linea di credito collegata al Mes, come ho ...