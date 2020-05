Chi era Peppino Impastato, ucciso dalla mafia per le sue denunce in radio (Di sabato 9 maggio 2020) La notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978, la mafia uccideva il conduttore radiofonico e giornalista Peppino Impastato. Il suo omicidio rimase a lungo oscurato da uno scherzo del destino: lo stesso giorno, a Roma, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalla Brigate Rosse. Dopo un lungo percorso giudiziario durato oltre due decenni, è arrivata la definitiva condanna per i responsabili dell’omicidio Impastato. Sono passati ormai 42 anni dalla morte, ma il ricordo della sua lotta contro la criminalità organizzata è ancora vivo. Quella data è entrata nella storia d’Italia e la figura di Peppino Impastato oggi è un simbolo di coraggio e resistenza antimafia. Anche grazie a diverse opere d’arte che hanno diffuso la sua storia, come il film I cento passi. Com’è iniziata la lotta alla mafia di Peppino ... Leggi su thesocialpost Carla Bruni - chi è : età - amori - carriera e segreti dell’ex modella

Le denunce che incastrano i vertici. Al Trivulzio si è giocato col fuoco. Chi indossava la mascherina rischiava il licenziamento. I dipendenti accusano il direttore generale Calicchio

David Donatello 2020 - trionfa “Il Traditore” di Bellocchio con Pierfrancesco Favino come miglior attore : tutti i premiati. Serata tv moscia e imbarazzante (Di sabato 9 maggio 2020) La notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978, lauccideva il conduttorefonico e giornalista. Il suo omicidio rimase a lungo oscurato da uno scherzo del destino: lo stesso giorno, a Roma, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro,Brigate Rosse. Dopo un lungo percorso giudiziario durato oltre due decenni, è arrivata la definitiva condanna per i responsabili dell’omicidio. Sono passati ormai 42 annimorte, ma il ricordo della sua lotta contro la criminalità organizzata è ancora vivo. Quella data è entrata nella storia d’Italia e la figura dioggi è un simbolo di coraggio e resistenza anti. Anche grazie a diverse opere d’arte che hanno diffuso la sua storia, come il film I cento passi. Com’è iniziata la lotta alladi...

marcobardazzi : L'8 maggio di 38 anni fa moriva Gilles Villeneuve. Qualche tempo fa, per il suo 70mo compleanno mancato, ho provato… - IlContiAndrea : Caro sindaco @BeppeSala chi le scrive da due mesi si attiene alle regole. Questo è quello che è avvenuto. C’era da… - davidealgebris : Liberare ben 376 Boss Mafiosi non era facile. Ma Bonafede e i M5S ci sono riusciti. Come uno dei primi provvedime… - gyanky : @Rinaldi_euro @CretellaRoberta C'è anche chi c'era al governo, ma vigliaccanente convinto di andare al voto per l'i… - EnkeliJaPerkele : @ile105 Si, chi è che ha fornito l’arma ai sessisti, chi non le ha mai creduto, o quelle che hanno dato ragione a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Argentina in lutto per Carlovich. Chi era El Trinche? Rileggi la storia di TMW TUTTO mercato WEB