A Verissimo la paura di Alena Seredova per il parto: "Un giorno lo racconteremo ai nipoti" (Foto) (Di sabato 9 maggio 2020) Ha scherzato più volte dicendo che avrebbe voluto rimandare il parto a settembre Alena Seredova, a Verissimo sempre con il sorriso sulle labbra ha confessato i suoi timori, le preoccupazioni, tutto moltiplicato in questo periodo (foto). Si è sempre mostrata forte e lo è ancora ma nel video messaggio per Silvia Toffanin non nasconde che a volte si sente confusa. "Anche io non sono sempre positiva", le notizie alla tv spesso la fanno diventare pessimista "poi invece guardo la mia pancia e non riesco a non essere felice". Desidera condividere con tutti la sua gioia, vorrebbe che un po' della sua felicità potesse arrivare anche agli altri per rendere tutti più sereni. Si rivolge in modo particolare alla future mamme, sa bene che la dolce attesa e il parto sono sempre momenti molto particolari per una donna ma in questo periodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo paura Fabrizio Moro: "Mia figlia Anita è la donna della mia vita" Mediaset Play Carla Bruni/ Il ricordo del fratello Virginio e la confessione: “Morire prima di…”

Fabrizio Moro: "Mia figlia Anita è la donna della mia vita"

