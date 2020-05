Sergio Mattarella | Per ricostruire il Paese tornare a sognare col cinema

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Il- come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato - è l’arte del sogno. Un sogno che si realizza ogni volta, concretamente, con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità - attori, registi, tecnici, sceneggiatori, pittori, scenografi, costumisti, musicisti e tanti altri - e che genera, a livello industriale, un notevole e importante indotto. Peril nostrodopo la drammatica epidemia sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi,e a far” così il presidente della Repubblicastasera nella lettera a Piera Detassis, presidente dell’Accademia delPremi David di Donatello, letta su Rai1 da Carlo Conti a inizio cerimonia di premiazione della 58a edizione dei Premi David di Donatello. “Un saluto e un augurio particolarmente ...

PremiDavid : Il Presidente Sergio #Mattarella esprime vicinanza e solidarietà a tutti i protagonisti dello spettacolo e alle lor… - Tg3web : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda medici e sanitari nel Giorno della Croce Rossa, e si rivolge al Paese… - Agenzia_Ansa : Il messaggio del presidente Sergio Mattarella per il Davide di Donatello: 'Per superare la #crisi sognare con il… - rumba_magica : RT @fanpage: Le parole di Sergio Mattarella #david2020 #daviddidonatello - fanpage : Le parole di Sergio Mattarella #david2020 #daviddidonatello -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Poi, è arrivato il messaggio di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha avuto parole di speranza per coloro che lavorano nel mondo del cinema. Ha assicurato loro la vicinanza delle ...Un'edizione unica, eccezionale come eccezionale è il tempo che stiamo vivendo. Il cinema italiano con questa festa dei David di Donatello vuole dimostrare che è vivo e forte e nonostante si svolga in ...