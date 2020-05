Post su Twitter di Muccino al Sindaco di Milano per richiudere i Navigli

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il regista Gabrielein unsulla sua paginasi rivolge aldi, Giuseppe Sala per chiedere di nuovo la chiusura dei“Loro hanno dato la vita. Nel frattempo, dopo tre giorni dall’inizio della fase 2 isono pieni, aperitivi come se nulla fosse successo e le mascherine immagino siano troppo antiestetiche per usarle.” Queste le parole riportate dal noto regista romano sul video di Alessandro Gassman, che riprende medici ed infermieri nella lotta contro il virus negli ospedali. Gabrielerifiuta con decisione l’atteggiamento della società milanese dopo la fine del lockdown. Una ripresa della vita sociale e delle attività produttive, all’insegna della ripresa economica e del piacere di coltivare i propri affetti e le proprie amicizie, ma che dovrebbe svolgersi nell’ottica della sicurezza, ...

borghi_claudio : Le menzogne che i giornali di regime scrivono oggi sul MES sono incredibili. Qui ad esempio 'Repubblica' che esclud… - LegaSalvini : IMPRENDITORE SI TOGLIE LA VITA: DISTRUTTO DAI DEBITI POST COVID - sole24ore : Perché le aziende devono fare i test sierologici ai loro dipendenti | Post di @lforesti, amministratore delegato de… - Tersite66 : RT @gisellaruccia: La situazione a Milano (il post è di un medico di base) - alex13609111 : RT @gisellaruccia: La situazione a Milano (il post è di un medico di base) -

Ultime Notizie dalla rete : Post Twitter

Sky Tg24

Chiara Ferragni è tornata al lavoro dopo oltre due mesi di quarantena forzata: il look da ufficio della blogger cremonese. Chiara Ferragni ha immediatamente approfittato della semiapertura della cosid ...Giannis Antetokounmpo è riuscito a ritornare in possesso del suo account Twitter soltanto poche ore fa, al termine di un pomeriggio complicato in cui si è dovuto giustificare per la pubblicazione di p ...