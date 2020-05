"Per i cittadini ok anche alle mascherine fatte in casa" (Di venerdì 8 maggio 2020) “A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche confezionarle in proprio”, fermo restando che invece i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso.Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’Iss sull’andamento dell’epidemia. Leggi su huffingtonpost "Abbiamo sempre celebrato per i pochi cittadini del Vaticano"

Il decreto maggio con i soldi per le imprese e i cittadini potrebbe dividersi in due

Germania accelera riapertura - Merkel : "Fiducia nei cittadini principio di democrazia" (Di venerdì 8 maggio 2020) “A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che ledevono essere multistrato e uno puòconfezionarle in proprio”, fermo restando che invece i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso.Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’Iss sull’andamento dell’epidemia.

Ultime Notizie dalla rete : Per cittadini Centro storico, incentivi per la mobilità elettrica per cittadini e attività Il Capoluogo.it A che punto è la bonifica delle discariche abusive per le quali l’Ue ha condannato l’Italia

Le discariche legali rappresentano l’ultimo ma pur sempre necessario step individuato dalla gerarchia europea per la gestione integrata dei rifiuti, dove conferire in sicurezza gli scarti dai quali no ...

In coda per ore all’Agenzia delle entrate, poi un corto circuito manda tutti in strada

Protesta tra i cittadini: sul sito non si riescono a scaricare i moduli, ci dicono di stare a casa e poi siamo costretti a venire qui Dopo tre giorni soltanto dall’inizio della Fase 2, legata al post ...

