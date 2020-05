pfmajorino : Oggi #Salvini spara fesserie sul Comune di Milano che fa multe. Ma lui dell'argomento non può parlare. Potrà farlo… - ComuneMI : Nei parchi non sono permesse attività ludico-ricreative, soprattutto quelle che comportano uno stazionamento prolun… - ComuneMI : E' online l'ordinanza del Sindaco che sospende fino al 31 maggio Area B, Area C e le regole della sosta sulle stris… - adottauntarlo : RT @rubio_chef: La @LaProtCivile dà 413Mln di € ai comuni per i “nuclei familiari più esposti al #COVID19”. Il @ComuneMI se n’è solati 5,8M… - mitti_zam : RT @pfmajorino: Oggi #Salvini spara fesserie sul Comune di Milano che fa multe. Ma lui dell'argomento non può parlare. Potrà farlo quando l… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Milano Fase 2: Comune Milano cerca aree private da destinare a parcheggi Metro No, il Comune di Milano non ha multato i ristoratori che hanno manifestato in piazza

I partiti di destra hanno criticato l’opportunità delle multe: il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la notizia durante un’intervista tv a 7 Gold, ha accusato esplicitamente il Comune ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

I partiti di destra hanno criticato l’opportunità delle multe: il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la notizia durante un’intervista tv a 7 Gold, ha accusato esplicitamente il Comune ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 215.858 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.958 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...