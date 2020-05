Mascherine fantasma: la garanzia fornita alla Regione Lazio è di una società non autorizzata (Di venerdì 8 maggio 2020) Prima i soldi anticipati senza garanzie. Poi la polizza protocollata prima di verificarla. Adesso si scopre che la compagnia assicurativa Seguros Dhi-Atlas – registrata nella Repubblica Dominicana, con una sede a Londra e gestita da un italiano inquisito in un processo di camorra – non è autorizzata a rilasciare fideiussioni. Si complica ulteriormente la vicenda delle “Mascherine fantasma” della Regione Lazio, emersa grazie a un’inchiesta de ilfattoquotidiano.it. A preoccupare l’Ente guidato da Nicola Zingaretti è il carico da 7,5 milioni Ffp2 e Ffp3, per complessivi 35,8 milioni di euro, commissionati fra il 16 e il 20 marzo alla Eco Tech srl, una piccola società di Frascati. Ditta con capitale sociale da 10mila euro, fino a fine marzo specializzata in impianti a led, alla quale la Protezione civile del Lazio ha versato ... Leggi su ilfattoquotidiano Report : GPS - il fantasma delle province e le mascherine

Report : GPS - il fantasma delle province e le mascherine

Report : GPS - il fantasma delle province e le mascherine (Di venerdì 8 maggio 2020) Prima i soldi anticipati senza garanzie. Poi la polizza protocollata prima di verificarla. Adesso si scopre che la compagnia assicurativa Seguros Dhi-Atlas – registrata nella Repubblica Dominicana, con una sede a Londra e gestita da un italiano inquisito in un processo di camorra – non è autorizzata a rilasciare fideiussioni. Si complica ulteriormente la vicenda delle “” della, emersa grazie a un’inchiesta de ilfattoquotidiano.it. A preoccupare l’Ente guidato da Nicola Zingaretti è il carico da 7,5 milioni Ffp2 e Ffp3, per complessivi 35,8 milioni di euro, commissionati fra il 16 e il 20 marzoEco Tech srl, una piccola società di Frascati. Ditta con capitale sociale da 10mila euro, fino a fine marzo specializzata in impianti a led,quale la Protezione civile delha versato ...

fattoquotidiano : Il padre insegnava karate a uno Zinga boy. Il figlio nell’affare “mascherine fantasma” @VinzBis #FattoQuotidiano… - fattoquotidiano : MASCHERINE FANTASMA Lazio e Marche - Nella vicenda l’intermediaria Exor con sede in Svizzera e certificati ritenut… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mascherine fantasma: la garanzia fornita alla Regione Lazio è di una società non autorizzata - Patrizia_RF : RT @claudio_2022: Certo che Zingaretti ne ha combinato tante. Indagine sui ventilatori polmonari. Ora la finanza sospetta non siano a norma… - emanuelatarquin : RT @fattoquotidiano: Mascherine fantasma: la garanzia fornita alla Regione Lazio è di una società non autorizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine fantasma Mascherine fantasma: la garanzia fornita alla Regione Lazio è di una società non autorizzata Il Fatto Quotidiano Mascherine fantasma: la garanzia fornita alla Regione Lazio è di una società non autorizzata

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

“Zecche, comunisti, fascisti”: escalation di toni alla Camera

Roma, 7 mag. (askanews) – Momenti di tensione nell’aula della Camera per il voto ad alcuni emendamenti al dl lockdown. Interventi a raffica da parte dei deputati di Lega e Fratelli d’Italia dove i ton ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Roma, 7 mag. (askanews) – Momenti di tensione nell’aula della Camera per il voto ad alcuni emendamenti al dl lockdown. Interventi a raffica da parte dei deputati di Lega e Fratelli d’Italia dove i ton ...