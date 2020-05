L’Alto Adige va da solo: dall’11 aperti ristoranti, parrucchieri (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Trentino Alto Adige va avanti da solo. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato nella notte la legge che determina le misure per il contenimento del contagio del Coronavirus e "la ripresa graduale delle libertà di movimento dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali". Dopo che la prima fase dell'emergenza è stata affrontata in modo unitario in tutto il territorio nazionale, "la Provincia vuole affrontare questa Fase 2 all'insegna dell'applicazione della nostra autonomia", ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher: "Al centro mettiamo la sicurezza e il senso di comunità. Confidiamo nell'autodisciplina e nel senso di responsabilità dei cittadini", ha aggiunto.#AltoAdigesiriparte quindi, con nuove regole per le famiglie e l'economia, in "modalità sicura". "Dopo che Roma per settimane non ha ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : l’Alto Adige oggi riparte con solo 6 casi e ben 52 guariti

Coronavirus - oltre 215.000 casi totali. L'Alto Adige riapre tutto. Bonaccini - 'Dal 18 decidano le Regioni'. A Milano folla ai Navigli – DIRETTA

