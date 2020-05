Il traditore | Marco Bellocchio | Pierfrancesco Favino è Tommaso Buscetta

Leggi su youmovies

(Di venerdì 8 maggio 2020) Questo articolo Ilè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il, l’ultimo film diè in lizza come miglior film ai David di Donatello. Trama e recensione del film con. Il, l’ultimo film di, svetta tra gli altri con ben 18 candidature alla 65esima edizione dei David di Donatello, divenendo il film con più nomination dell’anno (in …