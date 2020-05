Gassmann fa lo spione: “Mettetevi la mascherina o chiamo la polizia” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Alessandro Gassmann contro gli «indisciplinati» delle mascherine. Pare che gretinismo, ecologia e accoglienza (ma solo quando a dover accogliere direttamente in casa propria è qualcun altro) non siano più le uniche fissazioni dell’attore: ora c’è anche l’ossessione sanitaria, condita dalla tendenza alla delazione, che lo porta a scagliare anatemi su tutti coloro che non si attengono scrupolosamente alle normative di contenimento del coronavirus e minacciare di «chiamare le guardie» come si dice a Roma. E pensare che una volta fare la spia era simbolo di indegnità morale. Il terrorismo psicologico delle settimane scorse portato avanti da virologi ed istituzioni ha avuto effetti strabilianti sul blasonato figlio d’arte: non passa giorno che non si raccomandi a tutti di indossare i dispositivi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Alessandrocontro gli «indisciplinati» delle mascherine. Pare che gretinismo, ecologia e accoglienza (ma solo quando a dover accogliere direttamente in casa propria è qualcun altro) non siano più le uniche fissazioni dell’attore: ora c’è anche l’ossessione sanitaria, condita dalla tendenza alla delazione, che lo porta a scagliare anatemi su tutti coloro che non si attengono scrupolosamente alle normative di contenimento del coronavirus e minacciare di «chiamare le guardie» come si dice a Roma. E pensare che una volta fare la spia era simbolo di indegnità morale. Il terrorismo psicologico delle settimane scorse portato avanti da virologi ed istituzioni ha avuto effetti strabilianti sul blasonato figlio d’arte: non passa giorno che non si raccomandi a tutti di indossare i dispositivi ...

