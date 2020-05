Fase 2 e fitwalking | consigli e benefici per la vostra camminata veloce

(Di venerdì 8 maggio 2020) Praticata da persone di ogni età, non richiede alcun attrezzo ma è utile per consumare calorie e migliorare il sistema...

Ultime Notizie dalla rete : Fase fitwalking

Today

Tutti sappiamo che muoversi fa bene. Abbinare l’esercizio fisico ad una dieta varia ed equilibrata, infatti, è fondamentale sia per dimagrire e rimanere in forma che per prevenire numerose patologie, ...Siamo appena entrati nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19. Nella nostra regione, da qualche giorno, è consentita fare attività fisica individuale all'aperto ma, tranne che nella primissima m ...