Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime dall'inizio dell'epidemia. In Lombardia non scende il numero dei contagiati (Di venerdì 8 maggio 2020)

ANSA Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commentando ai microfoni di Radio Anch'Io la Conferenza delle Regioni avvenuta ieri, 7 maggio, sulle misure per la ripartenza nel secondo scaglione della "Fase 2" dell'emergenza Coronavirus, ha dichiarato che è stato richiesto al Governo che

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : "Per settembre più opzioni possibili per la scuola" (Di venerdì 8 maggio 2020)

Sono quasi 30mila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi, per un totale di 29.958 ...

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Sono 654 i nuovi decessi legati al coronavirus in Brasile nelle ultime 24 ore, che portano il totale nel Paese sudamericano a 9.190. Secondo i dati della Johns Hopkins Univ ...

