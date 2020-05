Coronavirus, Papa Francesco prega per operatori Croce Rossa (Di venerdì 8 maggio 2020) Papa Francesco, all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta, ha dedicato una preghiera agli operatori della Croce e Mezzaluna Rossa: "Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Preghiamo per le persone che lavorano in queste benemerite istituzioni. Il Signore benedica il loro lavoro che fa tanto bene". "Impariamo a consolare, no alle formalità" "Chiediamo la grazia di imparare a lasciarsi consolare dal Signore: la consolazione del Signore è veritiera, non inganna, non è anestesia, ma è vicina, veritiera e ci apre le porte della speranza". Così ancora Papa Bergoglio nella messa del mattino, commentando il Vangelo di oggi, 8 maggio. "Uno degli uffici, dei lavori del Signore è consolare - ha spiegato Francesco -: il Signore consola i suoi discepoli e qui vediamo com'è il ... Leggi su tg24.sky LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Papa Francesco : “Il Signore benedica Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Papa Francesco : “Il Signore benedica Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”

Coronavirus - caso San Raffaele a Rocca di Papa : adesso il dramma è per i lavoratori - in 200 rischiano il posto (Di venerdì 8 maggio 2020), all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta, ha dedicato una preghiera aglidellae Mezzaluna: "Oggi si celebra la Giornata Mondiale dellae della Mezzaluna. Preghiamo per le persone che lavorano in queste benemerite istituzioni. Il Signore benedica il loro lavoro che fa tanto bene". "Impariamo a consolare, no alle formalità" "Chiediamo la grazia di imparare a lasciarsi consolare dal Signore: la consolazione del Signore è veritiera, non inganna, non è anestesia, ma è vicina, veritiera e ci apre le porte della speranza". Così ancoraBergoglio nella messa del mattino, commentando il Vangelo di oggi, 8 maggio. "Uno degli uffici, dei lavori del Signore è consolare - ha spiegato-: il Signore consola i suoi discepoli e qui vediamo com'è il ...

repubblica : Coronavirus, telefonata tra il Papa e la cancelliera tedesca Merkel: 'Aiutare i Paesi più poveri' [di PAOLO RODARI]… - tg2rai : #Coronavirus, 'La Cina non ci ha detto tutto, e non nel tempo opportuno', è la denuncia del primario della rianimaz… - SkyTG24 : L'Istituto Mario Negri, in collaborazione con l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ha avviato uno studio che estrae… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Papa Francesco prega per operatori Croce Rossa - CatelliRossella : Coronavirus, telefonata tra il Papa e la cancelliera tedesca Merkel: 'Aiutare i Paesi più poveri' -