Coronavirus nel Lazio, notifiche dei contagiati in ritardo: cambiano ancora i dati delle singole Asl (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono 52 i casi nel Lazio, ma sia l’Asl Roma 5 che l’Asl Roma 6 hanno registrato rispettivamente 7 e 6 casi che sono un recupero di notifiche arretrate. Nello specifico, l’Asl Roma 5 registra 9 nuovi casi positivi di cui 7 sono un recupero di notifiche arretrate e l’Asl Roma 6 10 nuovi casi positivi di cui 6 sono un recupero di notifiche arretrate. A seguire la situazione nelle Asl e Aziende Ospedaliere. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 11 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza. Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza. Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 17 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - più di 20 milioni di americani hanno perso il lavoro in aprile. Mai così nella storia degli Stati Uniti

Coronavirus, nel Lazio 52 nuovi positivi di cui 31 a Roma. Casi azzerati a Rieti, Viterbo e Frosinone

Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Onu: "La pandemia scatena uno tsunami di odio e xenofobia"

Gazzetta del Mezzogiorno. Laricchia (M5S) chiede audizione in VI Commissione. "Ci stiamo attivando per un tavolo per arrivare a una soluzione"

Nel frattempo auspichiamo che Emiliano si svegli. Fino ad ora, a parte lo scaricabarile sul Governo, abbiamo visto poco e niente”. Gen.le Lettore. Dall'inizio della emergenza Sanitaria derivata dalla ...

Coronavirus Latina: 520 casi totali, altri 16 pazienti guariti in un solo giorno

Un altro caso di positività in più nelle ultime 24 ore, regitrato nel comune di Latina, salgono ancora i pazienti negativizzati e scende il numero degli attuali positivi: rispettivamente 339 e 153. Il ...

