Coronavirus, lo studio del San Raffaele: “L’anti artrite anakinra efficace su pazienti gravi per Covid. Dati preliminari ma cauto ottimismo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Un altro farmaco anti artrite – dopo il tocilizumab – sembra essere efficace contro l’eccessiva risposta immunitaria causata dalle forme gravi di Covid 19. Lo studio dell’ospedale San Raffaele di Milano – condotto dall’immunologo Giulio Cavalli, e coordinato da Lorenzo Dagna, primario dell’Unità di immunologia e reumatologia, sembra mostrare l’efficacia e la sicurezza del farmaco anakinra. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Lancet Rheumatology. La sperimentazione, su 29 pazienti ricoverati in ventilazione non-invasiva e con quadri clinici ad alto rischio, è stata effettuata all’interno del maxi studio clinico osservazionale coordinato dal professor Alberto Zangrillo, direttore della Unità di anestesia e rianimazione e dal professor Fabio Ciceri, vice direttore scientifico per la ricerca ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lo studio sulle vie di contagio : "Attenzione agli occhi"

il coronavirus al bambino. E' questo quanto emerso da uno studio condotto dal Policlinico di Milano dal 1 al 20 marzo su 42 donne incinta, e pubblicato sulla rivista scientifica British Journal of ...

Forse nei prossimi mesi si troverà il vaccino, magari l'estate porterà a una tregua. In ogni caso non sarà un'impresa facile debellare il Covid-19. «La previsione è che si comporti come la pandemia di ...

