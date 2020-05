Coronavirus, dubbi del Copasir sulla sicurezza dei dati dell’app Immuni (Di venerdì 8 maggio 2020) Pronto il documento del Copasir sull’app Immuni: dubbi sulla sicurezza dei dati. ROMA – Il Copasir è al lavoro per il documento sull’app Immuni e le notizie per il Governo non sembrano essere positivi. La relazione, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarebbe molto critico in particolare sulla sicurezza dei dati. Il Comitato dovrebbe votare lo scritto nei prossimi giorni e, al momento, i voti tra maggioranza e opposizione sono pari. E’ alto, quindi, il rischio di un gioco politico con il via libera all’applicazione che sembra complicarsi. Il Copasir boccia l’app Immuni? Nei prossimi giorni il Copasir dovrebbe pronunciare su Immuni ed alto il rischio di uno scontro tra maggioranza e opposizione. La relazione redatta dal presidente Paolo Arrigoni sembra essere critica nei confronti dell’applicazione e per questo ci ... Leggi su newsmondo La giustizia al tempo del Coronavirus - dubbi e riflessioni dello studio De Longis

Alba Parietti - dubbi sul suo contagio da Coronavirus. La replica : “Mistificazione”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dubbi Coronavirus, Fase 2: le riaperture appese al tasso di contagio, dubbi sui tempi La Nuova Sardegna Selvaggia Lucarelli contro Alba Parietti, dubbi sul coronavirus: «Mente»

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la showgirl Alba Parietti proprio perché i conti, stando ai fatti forniti da Alba non tornano. Ma procediamo con ordine. La Parietti dal suo profilo Instagram, ha ...

Moody's non taglia l'Italia. Ma i dubbi sul futuro post pandemia restano

Alla fine, non è giunto. Ed era previsto così. Perché mancano ancora i dati precisi su quello che sarà l’impatto del Covid-10 sui conti pubblici di Roma. L’agenzia di rating statunitense Moody’s ha de ...

