Borsa Tokyo chiude in deciso rialzo in scia promesse Bank of Japan (Di venerdì 8 maggio 2020) (TeleBorsa) – Chiusura sostenuta per borse asiatiche, in scia alla performance positiva di Wall Street ed alla speranza di una maggior collaborazione fra USA e Cina sul commercio: il Segretario di Stato americano Steve Mnuchin ed il Segretario al Commercio Robert Lighthizer hanno avuto un colloquio telefonico disteso con il Vice Premier cinese Liu He. A sostenere i mercati anche indicazioni della Bank of Japan, che ha annunciato il possibile lancio di nuovi stimoli all’economia. Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei è salito dell’1,7% a 20.179 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 2,15% a 939 punti. Sostenuta anche Seoul (+0,89%). Bene le borse cinesi con Shanghai che recupera lo 0,88% e Shenzhen che sale dell’1,26%. Più composta Taiwan che porta a casa un vantaggio dello 0,54%. A due velocità le altre piazze asiatiche che ... Leggi su quifinanza Borsa Tokyo chiusa per festività. Tonica l’Asia

Borsa Tokyo chiude in rialzo ma resto Asia cede all’incertezza

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa: Tokyo, apertura in rialzo - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa svizzera: apre in rialzo

Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9664,21 punti, in progressione dello 0,48% rispetto a ieri. Gli investitori guardano oggi agli Stati Uniti, d ...

Borse europee partono bene, Dax avanza di oltre l’1%

Partenza in rialzo per i principali indici europei, dopo la chiusura positiva di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax di Francoforte e il Cac40 salgono di olt ...

