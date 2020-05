Bonus per vacanze, agriturismi, edilizia e lavoro agile: ecco la bozza del dl Rilancio (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel pomeriggio sono trapelate disse indiscrezioni relative al contenuto delle bozze del dl Rilancio. Vediamone alcune da vicino. lavoro ’agile’ – Anche in assenza di accordi individuali, fino al termine dell’emergenza da Covid-19, quei genitori lavoratori – dipendenti del settore privato – che hanno a carico almeno un figlio minore ai 14 anni di età, hanno diritto a poter svolgere la loro prestazione di lavoro in modalità agile. Nello specifico, spiega ancora la relazione tecnica, “la disposizione prevede per il genitore lavoratore dipendente del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, il riconoscimento del diritto al lavoro agile. La disposizione prevede, altresì, che il diritto al lavoro agile non sia subordinato agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dagli articoli da ... Leggi su italiasera Reddito di emergenza - smartworking e bonus vacanze : ecco il decreto Rilancio per la Fase 2

Estate 2020 - bonus per i turisti in vacanza al borgo di Valle dell'Angelo

