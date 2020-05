Anche l'Italia chieda l'inchiesta sulla Cina (Di venerdì 8 maggio 2020) La variabile tempo. Pare sottovalutata nelle analisi di questi giorni sul posizionamento internazionale dell’Italia. Il tempo delle decisioni, invece, non è indefinito. È ora. Almeno se si vuole tornare ad attribuire alla politica estera il suo ruolo primario, quello di difendere e promuovere l’interesse nazionale.Intendiamoci, tentare di conciliare gli opposti con equilibrismi verbali, tra professioni di lealtà atlantica e rapporti di collaborazione con Cina e Russia, non è un costume solo Italiano. È però la reputazione di ciascun Paese, frutto della coerenza delle scelte, a fissare il limite fin dove spingersi senza perdere di credibilità. Oltre, l’equidistanza smette di pagare dividendi. E perdere credibilità non favorisce l’interesse nazionale.Specie quando, come ora a causa della pandemia, le tendenze ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus in Italia - altri 3 mila guariti : sempre meno malati e calano anche i morti

Covid-19 - a Bezos un miliardo in più al giorno. Tra i super ricchi anche un italiano

Ultime Notizie dalla rete : Anche Italia Traffico illegale di specie selvatiche a rischio, c'è anche l'Italia La Repubblica Diretta Supplica alla Madonna di Pompei 2020/ Santa Messa video: motore della carità

È in corso la Santa Messa in diretta streaming dal Santuario di Pompei per la tradizionale Supplica alla Madonna, appuntamento quest’anno forzatamente in collegamento e senza partecipazione di popolo ...

Morto Luca Nicolini, fondatore e volto del Festivaletteratura di Mantova

Era il volto del Festivaletteratura Luca Nicolini, scomparso a 66 anni a Mantova, la sua città, nella notte tra giovedì e venerdì. Proprio durante i giorni del festival, all’inizio dello scorso settem ...

