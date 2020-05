Alimenti, lo sai che alcuni non scadono mai? Eccone 5 che non ti aspetti (Di venerdì 8 maggio 2020) Spesso ci chiediamo la scadenza di alcuni Alimenti senza sapere che alcuni non hanno la data di scadenza: Eccone 5 che nessuno conosce Cioccolato fondente, Fonte foto: Pixabayalcuni Alimenti che tutti noi abbiamo in casa spesso vengono conservati allungo e quando poi ce li troviamo sotto mano decidiamo che sono rimasti per lungo tempo nel mobile della nostra cucina e li gettiamo via. Non sappiamo, però, che alcuni cibi non scadono mai o comunque possono conservarsi addirittura per anni senza risultare alterati: ecco quali sono. Tra questi vi è l’amatissimo cioccolato fondente. Questa prelibatezza può conservarsi addirittura per ben due anni senza subire alcuna alterazione o meglio, dopo un po’, verrà ricoperto da una sostanza bianca ma questa non è dannosa per la nostra salute. Un altro alimento che non scade mai è ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 maggio 2020) Spesso ci chiediamo la scadenza disenza sapere chenon hanno la data di scadenza:5 che nessuno conosce Cioccolato fondente, Fonte foto: Pixabayche tutti noi abbiamo in casa spesso vengono conservati allungo e quando poi ce li troviamo sotto mano decidiamo che sono rimasti per lungo tempo nel mobile della nostra cucina e li gettiamo via. Non sappiamo, però, checibi nono comunque possono conservarsi addirittura per anni senza risultare alterati: ecco quali sono. Tra questi vi è l’amatissimo cioccolato fondente. Questa prelibatezza può conservarsi addirittura per ben due anni senza subire alcuna alterazione o meglio, dopo un po’, verrà ricoperto da una sostanza bianca ma questa non è dannosa per la nostra salute. Un altro alimento che non scadeè ...

sandrobah : @LaVedova_Bianca Nove da tre mogli/compagne diverse...Sai quanti alimenti da pagare? - reverbia_pt : Microplastiche: Sai quante ne mangiamo? #wearereverbia #reverbia #personaltrainer #personaltrainermilano… - BooksVegBioEco : Scopri quali sono i sostituti vegetali ai derivati animali nelle ricette! Desideri sostituire alcuni alimenti di or… - jardelm2017 : @marMary22609211 Si possono usare per congelare i bastoncini, tipo quei sacchetti degli alimenti, però sai che palle uno per volta ???????????? - lillipu65708439 : #Piazzapulita Il problema non è il riaprire. Ma chi va a fare colazione in un bar oggi? Chi va in un ristorante che… -

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti sai Ex-moglie con genitori benestanti: devo pagare il mantenimento? La Legge per Tutti Hong Kong, sequestrate 13 tonnellate di pinne di squalo: servivano per cucinare una zuppa

Tredici tonnellate di pinne di squalo essiccate appartenenti a una specie in via d’estinzione, per un valore di mercato di circa 8,6 milioni di dollari, sono state sequestrate dalle autorità doganali ...

Senegal, storie di donne coraggiose 1: Awa e Fatu

In Senegal vivono più di 16 milioni di persone e la popolazione è in costante crescita, con 22 milioni previsti per il 2030. L’economia del Paese è in piena evoluzione, ma nonostante un PIL in aumento ...

Tredici tonnellate di pinne di squalo essiccate appartenenti a una specie in via d’estinzione, per un valore di mercato di circa 8,6 milioni di dollari, sono state sequestrate dalle autorità doganali ...In Senegal vivono più di 16 milioni di persone e la popolazione è in costante crescita, con 22 milioni previsti per il 2030. L’economia del Paese è in piena evoluzione, ma nonostante un PIL in aumento ...