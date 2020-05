Voto a luglio | deMa avverte | “Indegno Allora racconteremo chi ha distrutto la sanità

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Contrario e contrariato da un possibile, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris lancia il suo avvertimento. “Se Governo e Parlamento dovessero ritenere che è addirittura cosa buona e giusta andare a votare in pena emergenza sanitaria, economica e sociale – dice –finirà la fase in cui si sopportano falsità e propaganda eal Paese le responsabilità politiche, morali e giudiziarie pesantissime di chi hala sanità”. A sostenere con fervore le elezioni regionali tra due mesi c’è il Governatore Vincenzo De Luca che ha tutta l’intenzione di sfruttare il boom del momento, con sondaggi che lo danno favorito in alcuni casi all’80%. Tanto che addirittura quello stesso Pd che fino a poco fa non lo voleva ricandidato alla Regione, ...