Tra Conte e Renzi prove di tregua: premier chiede responsabilità, Iv ruolo politico (Di giovedì 7 maggio 2020) Si va verso una tregua tra Iv e Giuseppe Conte, l'incontro di oggi definito "positivo" sia da Ettore Rosato che da fonti di palazzo Chigi a quanto pare qualche risultato l'avrebbe prodotto, anche se le perplessità dei Renziani restano. Conte avrebbe da un lato assicurato attenzione per le proposte di Iv, chiedendo però anche "responsabilità" a tutti i partiti della maggioranza. Italia Viva avrebbe invece preteso un "ruolo politico", spiegando che solo a queste condizioni sarà garantito l'appoggio fino alla fine della legislatura. Il premier, raccontano fonti Iv, ha soprattutto ascoltato, iniziando la riunione con un "ditemi pure..." che ha un po' sorpreso la delegazione di Iv. "Ci ha convocati, ci aspettavamo che fosse lui a dire qualcosa... Comunque, noi abbiamo messo sul tavolo le nostre proposte".La prima richiesta dei Renziani, quella forse più ... Leggi su ilfogliettone Conte incontra delegazione IV : "Ora senso di responsabilità". Rientrano dimissioni Bellanova

