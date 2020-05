The Twilight Zone: primo sguardo alla stagione 2 (FOTO) (Di giovedì 7 maggio 2020) Svelate su Twitter le FOTO del cast della seconda stagione della serie tv The Twilight Zone, firmata da da Jordan Peele. L'account Twitter ufficiale della serie tv The Twilight Zone offre un primo sguardo alla seconda stagione con una serie di FOTO del cast. Le immagini includono Morena Baccarin, Billy Porter, Christopher Meloni e molti altri personaggi oltre al creatore e presentatore Jordan Peele. Peele ha proposto una nuova versione dela classico della tv Ai confini della realtà, creato da Rod Serling a fine anni '50 e andato in onda su CBS per cinque anni, dal 1959 al 1964. La seconda stagione sarà composta da 5 episodi: Downtime - Diretto da JD Dillard e scritto da Jordan Peele, con Morena Baccarin, ... Leggi su movieplayer The Twilight Zone | tutti gli episodi che comporranno la nuova stagione

The Twilight Saga : Breaking Dawn - Parte 1 : Kristen Stewart e la scena di sesso "troppo calda"

