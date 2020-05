Serie A | Spadafora frena ancora | prima del 18 maggio non se ne parla nemmeno di tornare a

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Vincenzocontinua a vestire i panni del pompiere sulla ripresa dellaA, alimentando le polemiche dei club che invece spingono pera giocare al più presto. “Non mi espongo in previsioni - ha dichiarato il ministro dello sport al termine di un'interrogazione in commissione Cultura - dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire piano piano. Restrizione delle partite a porte chiuse? Questa ci sarà al 100%”. Insomma,temporeggia e attende il parere del comitato tecnico scientifico sul protocollo sanitario, la cui approvazione rappresenta uno snodo cruciale per la ripartenza dellaA. Nel frattempo i club di Lega Pro hanno raggiunto l'accordo per chiedere alla Figc lo stop definitivo della stagione: usando il buon senso, la richiesta è di ...