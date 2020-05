Rossi scrive a Conte: "In Toscana riapertura dei negozi di vicinato l'11 maggio" (Di giovedì 7 maggio 2020) FIRENZE. riapertura anticipata all'11 maggio per i negozi di vicinato in Toscana: lo chiede il presidente della Regione Enrico Rossi che ha scritto oggi una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte. La riapertura, secondo Rossi, "potrebbe riguardare 18.204 esercizi di vicinato, con volumi inferiori ai 300 metri quadrati", e dovrebbe prevedere "condizioni di sicurezza rafforzate". La Regione calcola che in questo numero di esercizi siano compresi, fra l'altro, 7.505 negozi al dettaglio del settore abbigliamento (escluso bambini e neonati), 1.886 del settore calzature e articoli in pelle, 2.150 di mobili, tessili e articoli per la casa, 1.134 orologiai e gioiellieri, 1.044 negozi di tappeti e tessili, 1.408 di giochi e articoli sportivi. "Si tratta - scrive Rossi - di esercizi commerciali principalmente di pRossimità, spesso utili alla vita sociale delle nostre ... Leggi su iltirreno.gelocal Rossi scrive a Conte : "In Toscana riapertura dei negozi di vicinato l'11 maggio"

