Riforma pensioni, ultimissime da Proietti: introdurre flessibilità dai 62 anni (Di giovedì 7 maggio 2020) Le ultime novità sulla Riforma pensioni al 7 maggio 2020 giungono dal segretario confederale della Uil, Domenico Proietti che intervenuto nell’audizione presso la Commissione Lavoro del Senato, ove l’argomento centrale erano le ricadute occupazionali dell’epidemia da Coronavirus, ha messo in luce come sarebbero doverosi interventi sul versante previdenziale. La Flessibilità in uscita resta il punto focale per la Uil, che suggerisce, attraverso le parole di Domenico Proietti, una Riforma delle pensioni che permetta di uscire dal mondo del lavoro dai 62 anni d’età. Riforma pensioni 2020: Flessibilità in uscita dai 62 anni Oggi più che mai, fa notare Il segretario confederale della Uil, nell’ambito dell’audizione presso la commissione Lavoro del Senato sulle ricadute occupazionali dell’epidemia da ... Leggi su pensionipertutti Riforma Pensioni - aumento minime a 1000 euro in campania : tutte le info

Pensioni 2020 - ultimissime Fornero : non serve una riforma - ma più lavoro

