Ostia Ritrovata Sara | la 12enne che aveva fatto stare tutti con il fiato sospeso

(Di giovedì 7 maggio 2020) E’ appena stata, la dodicenne scomparsa questo pomeriggio da. La ragazzina si era allontanata volontariamente. Grazie all’incredibile numero di condivisioni dell’appello lanciato dalla mamma, una dottoressa di, sono state migliaia le persone che hanno cercato la dodicenne.è stata trovata dalla Polizia grazie alle segnalazioni ricevute e tra poco tornerà a casa, dove i genitori, che in queste ore sono stati divorati dall’ansia, potranno finalmente riabbracciarla., lachecon ilsu Il Corriere della Città.

Ostia – "Aiutatemi a ritrovare mia figlia: Sara Visone, 12 anni scomparsa da Ostia oggi 07 Maggio 2020 alle ore 17.40 circa da Piazza Ener Bettica. Ha portato via un borsone nero (come in foto) Indoss ...