Jole Santelli, senza mascherina, tossisce sul microfono e poi lo passa al suo vicino | VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Le indicazioni sanitarie per evitare la proliferazione dei contagi parlavano chiaro, fin dall’inizio: se ci scappa un colpo di tosse o uno starnuto dobbiamo ‘contenerlo’ con la piega del gomito. Il motivo? Perché se utilizziamo le nostre mani si alza, e non di poco, il rischio di trasmettere l’infezione alle altre persone che incontriamo. Indicazioni alle quali Jole Santelli non deve aver pensato durante la presentazione del progetto ‘Riparti Calabria’. La Presidente, infatti, ha tossito più volte sulla mano e sul microfono a gelato con cui stava parlando, per poi passare quel dispositivo al suo vicino in conferenza stampa. LEGGI ANCHE > La faccia di Jole Santelli quando le spiegano la differenza sui rischi dell’asporto e del consumo al tavolo Nel video condiviso da Selvaggia Lucarelli su Twitter, si vede Jole ... Leggi su giornalettismo L’amore ai tempi del Coronavirus - la proposta del Sindaco di Messina a Jole Santelli : “Passaporto degli innamorati per i fidanzati pendolari”

Che meraviglia. Jole Santelli, durante la conferenza stampa sul Covid, ha in mano un microfono a gelato. Tossisce n…