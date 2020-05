Festa della mamma 2020: la data. Ecco perché cambia ogni anno (Di giovedì 7 maggio 2020) Festa della mamma 2020: la data. Ecco perché cambia ogni anno Qual è la data per la Festa della mamma 2020? La Festa si celebra domenica 10 maggio 2020, un’occasione speciale per onorare la straordinaria importanza della figura materna. L’appuntamento ricorre in moltissimi Paesi del globo, ma non per tutti lo stesso giorno: in Italia si tratta infatti di una Festa mobile, che cade sempre la seconda domenica di maggio. Ma perchè cambia giorno? Quali sono le origini della Festa della mamma? Vediamo insieme tutte le curiosità su questa particolare festività. Le origini La Festa della mamma affonda le sue radici a migliaia di anni fa, quando in primavera le popolazioni politeiste rendevano omaggio alle divinità femminili legate alla fertilità. Nel mondo ellenico, si esaltava il valore della maternità ... Leggi su tpi Festa della mamma 2020/ Frasi d'auguri degli artisti : Jovanotti - Bennato - i Queen...

FESTA DELLA MAMMA 2020/ Frasi auguri : le citazioni d'autore (Di giovedì 7 maggio 2020): laperchéQual è laper la? Lasi celebra domenica 10 maggio, un’occasione speciale per onorare la straordinaria importanzafigura materna. L’appuntamento ricorre in moltissimi Paesi del globo, ma non per tutti lo stesso giorno: in Italia si tratta infatti di unamobile, che cade sempre la seconda domenica di maggio. Ma perchègiorno? Quali sono le origini? Vediamo insieme tutte le curiosità su questa particolare festività. Le origini Laaffonda le sue radici a migliaia di anni fa, quando in primavera le popolazioni politeiste rendevano omaggio alle divinità femminili legate alla fertilità. Nel mondo ellenico, si esaltava il valorematernità ...

