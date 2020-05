Coronavirus: Santangelo (M5S), ‘passi avanti conversione sartoria carcere Favignana’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – “Un semplice laboratorio di sartoria all’interno di un penitenziario può assumere anche un grande valore sociale”. “È questo il senso dell’iniziativa del senatore Vincenzo Santangelo del M5S che lo scorso aprile ha inviato una nota al Direttore della Casa di Reclusione di Favignana per chiedere la conversione del laboratorio di sartoria presente nella struttura e a disposizione dei detenuti, al fine di attivare la produzione di mascherine chirurgiche”. “Attività già praticata con grande successo ed entusiasmo in altri istituti penitenziari”, dice. L'articolo Coronavirus: Santangelo (M5S), ‘passi avanti conversione sartoria carcere Favignana’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 maggio 2020) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – “Un semplice laboratorio diall’interno di un penitenziario può assumere anche un grande valore sociale”. “È questo il senso dell’iniziativa del senatore Vincenzodel M5S che lo scorso aprile ha inviato una nota al Direttore della Casa di Reclusione di Favignana per chiedere ladel laboratorio dipresente nella struttura e a disposizione dei detenuti, al fine di attivare la produzione di mascherine chirurgiche”. “Attività già praticata con grande successo ed entusiasmo in altri istituti penitenziari”, dice. L'articolo(M5S), ‘passiFavignana’ proviene da Ildenaro.it.

venti4ore : Coronavirus Santangelo M5S), ‘passi avanti conversione sartoria carcere Favignana’ - dellimellow : RT @santangelo_s: #Geopolitica & #Covid19: ne parlo nel mio primo approfondimento per @formichenews - TV7Benevento : Coronavirus: Santangelo (M5S), 'passi avanti conversione sartoria carcere Favignana'... - akhetaton11 : RT @santangelo_s: #Geopolitica & #Covid19: ne parlo nel mio primo approfondimento per @formichenews - NaattuVarthakal : RT @santangelo_s: #Geopolitica & #Covid19: ne parlo nel mio primo approfondimento per @formichenews -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Santangelo Coronavirus: Santangelo (M5S), 'passi avanti conversione sartoria carcere Favignana' Il Sannio Quotidiano Coronavirus, la Asl fa il punto comune per comune

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti descrive l’incidenza cumulativa e la prevalenza di casi COVID-19 nella provincia di Rieti Attraverso i dati elaborati dal Servizio di igiene pubblica aziendal ...

Abruzzo, 22 nuovi casi su 1400 test: tutti nel Pescarese. Zero contagi nelle altre province

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3047 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprof ...

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti descrive l’incidenza cumulativa e la prevalenza di casi COVID-19 nella provincia di Rieti Attraverso i dati elaborati dal Servizio di igiene pubblica aziendal ...In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3047 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprof ...