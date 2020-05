Conte incontra Italia Viva. I renziani frenano: "Non ci sono dimissioni in vista" (Di giovedì 7 maggio 2020) Non c’è una reale minaccia sul tavolo, ma un malumore da esprimere al premier Giuseppe Conte. Italia Viva sarà ricevuta a Palazzo Chigi, ci saranno i due capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, oltre al presidente del partito, Ettore Rosato per riportare con forza le proposte, a partire dalla regolarizzazione dei migranti su cui sta combattendo Teresa Bellanova.“Noi a fine marzo abbiamo detto di riaprire e siamo stati quasi presi per pazzi. Oggi alle 15 abbiamo un incontro con Conte per fare il punto della situazione: lo chiarisco subito , non ci sono dimissioni di ministri in vista - chiarisce Faraone ad Agorà, su Raitre - Però Italia Viva continua a chiedere cose utili al Paese, primo tra tutti lo sblocco delle opere già finanziate per 120 miliardi di euro. Il modello è il ponte di Genove e l’Expo. Mi ha colpito ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte incontra Confindustria - attesa per il decreto fiscale

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte incontra i Sindacati per il decreto economico

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte incontra i Sindacati per il decreto economico (Di giovedì 7 maggio 2020) Non c’è una reale minaccia sul tavolo, ma un malumore da esprimere al premier Giuseppesarà ricevuta a Palazzo Chigi, ci saranno i due capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, oltre al presidente del partito, Ettore Rosato per riportare con forza le proposte, a partire dalla regolarizzazione dei migranti su cui sta combattendo Teresa Bellanova.“Noi a fine marzo abbiamo detto di riaprire e siamo stati quasi presi per pazzi. Oggi alle 15 abbiamo un incontro conper fare il punto della situazione: lo chiarisco subito , non cidi ministri in- chiarisce Faraone ad Agorà, su Raitre - Peròcontinua a chiedere cose utili al Paese, primo tra tutti lo sblocco delle opere già finanziate per 120 miliardi di euro. Il modello è il ponte di Genove e l’Expo. Mi ha colpito ...

Straccia2 : RT @HuffPostItalia: Conte incontra Italia Viva. I renziani chiariscono: 'Non ci sono dimissioni in vista' - Dagherrotipo1 : ... BEH ... VORREI ANCHE VEDERE !!! - massi19701 : RT @HuffPostItalia: Conte incontra Italia Viva. I renziani chiariscono: 'Non ci sono dimissioni in vista' - HuffPostItalia : Conte incontra Italia Viva. I renziani chiariscono: 'Non ci sono dimissioni in vista' - NatalinoGrigola : Conte incontra Italia viva, mi raccomando mascherina, guanti ed uno spray igienizzante. Tieni due metri di distanza. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte incontra Conte incontra i sindacati: Dl maggio non è panacea, ma limita i danni Rai News Conte incontra Italia Viva. I renziani frenano: "Non ci sono dimissioni in vista"

Non c’è una reale minaccia sul tavolo, ma un malumore da esprimere al premier Giuseppe Conte. Italia Viva sarà ricevuta a Palazzo Chigi, ci saranno i due capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone ...

La Fase 2 di Conte non decolla: tensioni nel governo, tra minacce di Iv e M5S divisi

Passare dal camice alla calcolatrice, dagli incontri con medici e virologi a quelli con sindacati, imprese e banche è un salto che Giuseppe Conte fatica a compiere. IL TESTO Le dimissioni minacciate d ...

Non c’è una reale minaccia sul tavolo, ma un malumore da esprimere al premier Giuseppe Conte. Italia Viva sarà ricevuta a Palazzo Chigi, ci saranno i due capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone ...Passare dal camice alla calcolatrice, dagli incontri con medici e virologi a quelli con sindacati, imprese e banche è un salto che Giuseppe Conte fatica a compiere. IL TESTO Le dimissioni minacciate d ...