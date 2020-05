Chronicle 2: Josh Trank spiega perché il film non si farà mai (Di giovedì 7 maggio 2020) Josh Trank ha sentimenti molto forti verso la possibilità di Chronicle 2 e sono decisamente negativi: ecco perché il film non vedrà mai la luce. Tutti i fan in attesa di Chronicle 2 possono sedersi e pazientare, potrebbe non accadere mai. Il regista Josh Trank ha infatti rivelato perché il film non si farà mai e viene fuori che l'ostacolo più grande e accanito per la realizzazione del sequel è Trank stesso, assolutamente contrario alla prosecuzione della storia. Per il secondo capitolo, era stata addirittura scritta una sceneggiatura, subito sabotata dall'ideatore dell'originale. La storia di Chronicle dal punto di vista del suo regista è piuttosto complicata. Il film uscì nel 2012 per 20th Century Fox ed era un misto tra una storia di supereroi e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 maggio 2020)ha sentimenti molto forti verso la possibilità di2 e sono decisamente negativi: ecco perché ilnon vedrà mai la luce. Tutti i fan in attesa di2 possono sedersi e pazientare, potrebbe non accadere mai. Il registaha infatti rivelato perché ilnon si farà mai e viene fuori che l'ostacolo più grande e accanito per la realizzazione del sequel èstesso, assolutamente contrario alla prosecuzione della storia. Per il secondo capitolo, era stata addirittura scritta una sceneggiatura, subito sabotata dall'ideatore dell'originale. La storia didal punto di vista del suo regista è piuttosto complicata. Iluscì nel 2012 per 20th Century Fox ed era un misto tra una storia di supereroi e ...

