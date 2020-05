Ceferin: «La Germania sarà un esempio brillante per tutti noi» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato, questo pomeriggio, della decisione della Bundesliga di ripartire. «Quella che le autorità tedesche abbiano trovato l’accordo per la ripresa della Bundesliga è una grande notizia. E’ un passo gigantesco e positivo per riportare ottimismo nelle vite della gente. E’ il risultato di dialogo costruttivo e pianificazione attenta tra le autorità calcistiche e politiche. Sono fiducioso del fatto che la Germania sarà un esempio brillante per tutti noi su come riportare il calcio – le sue emozioni e la sua imprevedibilità – nelle nostre vite». Ceferin ha poi rivolto un augurio a tutte le persone coinvolte. «Auguro ogni successo a tutte le persone coinvolte». L'articolo Ceferin: «La Germania sarà un esempio brillante per tutti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente della UEFA, Aleksander, ha parlato, questo pomeriggio, della decisione della Bundesliga di ripartire. «Quella che le autorità tedesche abbiano trovato l’accordo per la ripresa della Bundesliga è una grande notizia. E’ un passo gigantesco e positivo per riportare ottimismo nelle vite della gente. E’ il risultato di dialogo costruttivo e pianificazione attenta tra le autorità calcistiche e politiche. Sono fiducioso del fatto che lasarà unpernoi su come riportare il calcio – le sue emozioni e la sua imprevedibilità – nelle nostre vite».ha poi rivolto un augurio a tutte le persone coinvolte. «Auguro ogni successo a tutte le persone coinvolte». L'articolo: «Lasarà unper...

